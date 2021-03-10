Зокрема, йдеться про санкції та інші юридичні дії проти олігархів та іноземних компаній.

Тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіна Квін запевняє, що США продовжать підтримувати Україну з метою стримування суб'єктів "зловмисного зовнішнього впливу".

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на заході фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», присвяченому презентації Київським безпековим форумом документа «12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною».

"Президент Зеленський нещодавно вжив конкретних дій проти олігархів та агентів зловмисного зовнішнього впливу в Україні, включаючи санкції проти китайської компанії, що намагається отримати контроль над компанією з технологією подвійного призначення, а також санкції проти пов'язаних з Росією олігархів", заявила Квін.

Вона також додала, що "в Україні ще висунули обвинувачення проти осіб, причетних до корупції у фінансовому секторі".

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її зусиллях щодо стримування зловмисних суб'єктів, включаючи санкції та юридичні дії, коли це доречно", - наголосила Квін.

Санкції РНБО проти Медведчука

29 січня 2020 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, зокрема щодо китайської компанії Skyrizon, яка купила акції українського виробника авіадвигунів, компанії «Мотор Січ».

2 лютого Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини. Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

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Автор: Віталій Саєнко