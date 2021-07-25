Джордж Кент зазначив, що є максимум п'ять інших країн, які отримують таку ж підтримку.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент заявив, що американський уряд щорічно виділяє Україні близько 750 мільйонів доларів. Фінансова підтримка не залежить від того, яка парія при владі.

Про це дипломат розповів в інтерв'ю Радіо Свобода

"Я думаю, що у нас (в США, – ред.) дуже надійний фундамент підтримки. Щорічно наш Конгрес виділяє кошти для підтримки України в різних галузях – до 750 мільйонів доларів на рік", - заявив дипломат.

При цьому він вказав, що є максимум п'ять інших країн, які отримують таку ж підтримку.

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"Мабуть, є чотири, максимум п'ять, інших країн, які отримують таку підтримку від нас щорічно. І це не залежить від того, хто сидить у Білому домі. І демократи, і республіканці разом підтримують Україну. І я думаю, що це не залежить від адміністрації, чиновників, які працюють з Україною", – пояснив Кент.

За його словами, успіх України важливий для всього регіону.

"І це наша обіцянка, і наша спільна робота з українцями. І президент Джо Байден, коли він був віце-президентом, приїжджав сюди шість разів. Це означає, що ніколи в історії США не було президента, який розбирався б у справах України краще, ніж президент Байден", – підсумував тимчасово повірений.

Як раніше повідомляв УНІАН, США і Німеччина можуть застосувати нові санкції та інші заходи щодо Російської Федерації. Обмеження можуть бути застосовані, якщо Москва використовує газопровід "Північний потік-2" в як зброю проти України.

Автор: Анастасія Горбачова