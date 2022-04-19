18 квітня стало відомо про початок нової фази російсько-української війни.

Сполучені Штати скликають у вівторок зустріч з главами Франції, Німеччини, Британії, Канади, Італії, Польщі, Румунії.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на джерело у Єлисейських полях.

На зустрічі також буде присутній генсек НАТО Єнс Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Шарль Мішель.

Зустріч буде присвячена обговоренню нового російського наступу на Україну у східному й південному регіонах країни.

Нова фаза війни

Після невдалого наступу з півдня Білорусі на Київщину, Сумщину й Чернігівщину розгромлені війська ворога були змушені відступати до початкових позицій і перегруповуватися.

Основні зусилля РФ зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території.

Паралельно триває блокада й обстріли Маріуполя, а також завдання Росією ракетних ударів по інших містах.

18 квітня стало відомо про початок нової фази війни. Майже по всій лінії фронту Донецької, Луганської і Харківської областей окупанти мали спробу прорвати нашу оборону.

Напередодні цієї фази українське керівництво закликало європейських партнерів і США забезпечити ЗСУ негайним важким наступальним озброєнням, необхідним не тільки для ефективної оборони вільних територій, а звільнення районів, що були окуповані Росією з 24 лютого.

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