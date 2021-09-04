Ентоні Блінкен у Німеччині обговорить з міністрами з 20 країн ситуацію з евакуйованими з Афганістану.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 8 вересня відвідає Німеччину, де обговорить ситуацію в Афганістані з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом і представниками інших країн.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, під час візиту на авіабазу ВПС США в німецькому Рамштайні очільник Держдепартаменту США зустрінеться з евакуйованими афганцями, а також візьме участь в онлайн-конференції з міністрами з понад 20 країн, що приймають вивезених з Афганістану людей.

Перед цим, 5 вересня, Блінкен попрямує в Катар, щоб зустрітися з політичним керівництвом цієї країни.

Читайте такожБайден наказав розсекретити матеріали розслідування терактів 11 вересня у СШАЯк зазначається, раніше за переговори з "Талібаном" висловився Маас, який вважає, що це дозволить не допустити зростання тероризму в Афганістані.

Німецький міністр також допустив відкриття Посольства Німеччини в Афганістані за влади талібів.

Ситуація в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану.

Того ж дня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

У зв’язку з цим США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян з Афганістану.

Україна евакуювала з Афганістану 700 осіб і увійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих.

Автор: Інна Андаліцька