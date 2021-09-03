Під час польоту дитина перестала реагувати, її терміново відправили до лікарні після приземлення, де лікарі констатували смерть.

У Філадельфії після евакуації з Афганістану померла 9-місячна дитина.

Про це повідомляє CBS News.

За словами прес-секретаря Міноборони Кріса Мітчелла, малятко знаходилося в літаку С-17. З Афганістану він прилетів на базу в Німеччині, звідки відправився до Філадельфії.

Під час польоту дитина перестала реагувати. Після приземлення її відправили в дитячу лікарню міста, де незабаром констатували смерть.

Представники митниці та прикордонної служби США запевнили, що дівчинці терміново надавали медичну допомогу.

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Біженців з Афганістану евакуюють у два американські аеропорти - Міжнародний аеропорт Філадельфія і Міжнародний аеропорт Далласа.

З 28 серпня по 1 вересня аеропорт Філадельфії зареєстрував 3 654 евакуйованих біженці з Афганістану.

Автор: Денис Прядко