У Філадельфії після евакуації з Афганістану померла 9-місячна дитина.
Про це повідомляє CBS News.
За словами прес-секретаря Міноборони Кріса Мітчелла, малятко знаходилося в літаку С-17. З Афганістану він прилетів на базу в Німеччині, звідки відправився до Філадельфії.
Під час польоту дитина перестала реагувати. Після приземлення її відправили в дитячу лікарню міста, де незабаром констатували смерть.
Представники митниці та прикордонної служби США запевнили, що дівчинці терміново надавали медичну допомогу.
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Біженці з Афганістану
Біженців з Афганістану евакуюють у два американські аеропорти - Міжнародний аеропорт Філадельфія і Міжнародний аеропорт Далласа.
З 28 серпня по 1 вересня аеропорт Філадельфії зареєстрував 3 654 евакуйованих біженці з Афганістану.