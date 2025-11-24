Зміст договорів і визначатиме підписантів.

Україна та США працюють над рамковим документом про завершення війни. Доопрацьована версія буде передана Росії. Водночас фінальний документ передбачатиме підписання ряду юридично зобов’язуючих договорів.

Про це радник керівника Офісу президента Олександр Бевз розповів в етері "Суспільного". Зокрема, у нього запитали, чи обговорювалося з американцями у Женеві, хто ставитиме підписи у кінцевому варіанті мирної угоди.

Як повідомив Бевз, ще рано говорити про це, бо підписантів визначить зміст документу.

"Цей документ, який ми зараз обговорюємо, не є юридичним договором. Юридичний договір, міжнародний договір, відповідно до Віденської конвенції, до законодавства України – це окремий вид документу. Тому, очікування, це велика рамка, де передбачено багато аспектів врегулювання війни – припустимо, це буде рамка, яка буде парафована лідерами, але на її виконання буде підписано ряд міжнародних договорів, юридично зобов’язуючих договорів, які будуть її впроваджувати", – сказав Бевз.

Як приклад, це може бути договір між Україною та США про гарантії безпеки, або договір між Україною, США і європейськими країнами про відновлення України.

"Треба розуміти, що це не буде єдиний документ, рамковий, і що його буде достатньо. Це буде не так. І вже ці документи, які драбинкою ідуть, можуть підписувати, можливо, десь прем’єр-міністр, можливо десь профільний міністр, але напевно документ найвищого порядку – очікується його підписання лідерами держави", – пояснив Бевз.

"Мирний план": переговори в Женеві

Як повідомляв УНІАН, делегація України під час переговорів у Женеві змогла внести суттєві зміни у перший проєкт американо-російського "мирного плану", який складався з 28 пунктів. Тепер він налічує вже 19 пунктів.

Член делегації України і секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров заявив, що поточна редакція документа вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

