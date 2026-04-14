США відновили санкції проти російської нафти, але радіти зарано, - Politico

Колишній заступник держсекретаря з питань Європи вважає, що давати росіянам перепочинок було нерозумно.

Санкції Сполучених Штатів Америки щодо російської нафти знову вступили в силу. Термін дії винятку на поставки сировини, запровадженого на тлі блокування Ормузької протоки, сплив цими вихідними.

Попри те, що ця подія порадує прихильників України, у Росії все ще є чимало способів обійти американські санкції, пише видання Politico. Неназваний помічник сенатора-демократа зауважив, що навіть до видачі тимчасової ліцензії США на продаж нафти, російська сировина потрапляла на ринок.

"Адміністрація Трампа більше року не вводила жодних санкцій проти Росії за ухилення від санкцій, чи то щодо продажу нафти, чи то щодо критично важливих закупівель для військової машини Кремля", – зауважив співрозмовник журналістів.

Колишній заступник держсекретаря з питань Європи Деніел Фрід, який працював як за республіканців, так і за демократів, сказав, що давати росіянам перепочинок було нерозумно. За його словами, адміністрація Трампа могла б вимагати, щоб прибутки від нафти перераховувалися на спецрахунок для використання виключно на продовольство та ліки, а також знизити верхню межу цін на нафту, щоб зменшити надходження коштів до Росії.

"Щоб вирішити проблему постачання нафти на ринок без максимізації російських прибутків від неї, це були два цілком розумні кроки, але адміністрація Трампа не зробила жодного з них", – пояснив він свою точку зору.

Помічник сенатора-демократа зауважив, що закінчення терміну дії пільг на російську нафту навряд чи є приводом для святкування. Тепер російські посередники будуть активніше завантажувати нафту на танкери в очікуванні "чергового виграшу".

"Адміністрація Трампа дала зрозуміти, що готова швидко закрити очі на російську нафту, аби пом’якшити наслідки своєї політики щодо Ірану", – додав він.

Днями видання Semafor писало, що США планують продовжити дію послаблених обмежень щодо російської та іранської нафти. Попри заяви американської влади про те, що цей крок мав знизити ціни на енергоносії, Москва та Іран отримали можливість встановлювати вищі ціни, через що РФ іноді отримувала додаткові 150 млн дол. на день.

Тим часом ЄС у березні продовжив санкції проти Росії ще на пів року. Під обмеження потрапляють близько 2600 фізичних та юридичних осіб. Санкційні заходи Євросоюзу включають заморожування активів, заборону на поїздки до країн-членів блоку тощо.

