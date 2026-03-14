ЄС продовжив санкції проти Росії ще на пів року

Йдеться про перелік із понад 2600 фізичних та юридичних осіб.

Рада Європейського Союзу продовжила дію санкцій проти осіб та організацій, залучених до російської агресії проти України. Таким чином, санкції діятимуть ще принаймні шість місяців – до 15 вересня 2026 року, йдеться на сайті Євроради.

Під обмеження потрапляють близько 2600 фізичних та юридичних осіб. Заходи включають заморожування активів, заборону на поїздки до країн ЄС та заборону надавати кошти чи економічні ресурси підсанкційним суб’єктам. Рішення прийнято у відповідь на триваючу "невиправдану та неспровоковану" військову агресію Росії проти України.

У прес-релізі зазначається, що під час перегляду санкційного списку з нього виключили двох осіб, однак не уточнюєтьс, кого саме. Також із переліку підсанкційних осіб викреслили п’ятьох померлих.

Відео дня

"ЄС як і раніше рішуче налаштований підтримувати та посилювати тиск на Росію, щоб змусити її припинити жорстоку агресивну війну та розпочати конструктивні переговори з метою досягнення миру", - йдеться у повідомленні.

Санкції проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, на тлі стрибка світових цін на нафту через військову авантюру Трампа в Ірані США оголосили про часткове послаблення санкцій проти Росії. Зокрема американці дозволили розпродату ту нафту, яку Росія вже завантажила на танкери.

В Європі не лише не пішли за прикладом США, але й жорстко розкритикували Вашингтон. Зокрема негативно про пом'якшення санкцій висловився німецький канцлер Фрідріх Мерц.

