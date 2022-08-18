Якщо такі санкції не спрацюють, то США може заборонити Туреччині розраховуватися в доларах.

У разі економічного зближення Туреччини з Росією США може "порекомендувати" західним компаніям припинити або скоротити економічну співпрацю з Анкарою.

Про це пише Politico з посиланням на неназваного американського чиновника.

Американський чиновник зазначив, що якщо Туреччина укладе формальне економічне партнерство з Росією, Вашингтон розгляне можливість рекомендувати західним компаніям припинити або скоротити свої економічні зв’язки з Анкарою.

"Ми вважаємо, що Туреччина має бути глобальним напрямком для бізнесу та капіталу, але тісніші відносини з Росією створять реальні ризики для інтеграції Туреччини з рештою світу", - сказав чиновник.

Якщо Туреччина обходитиме такі санкції, Вашингтон може піти ще далі, заборонивши їй за допомогою вторинних санкцій розраховуватися в доларах.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган на переговорах у Сочі домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях. Також було анонсовано "домовленості" у фінансовій та банківській сфері.

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