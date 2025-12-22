Так звана зброя "зональної дії" заповнить орбіти Starlink сотнями тисяч снарядів, потенційно виводячи з ладу відразу кілька супутників.

Росія розробляє нову протисупутникову зброю, яка буде націлена на Starlink Ілона Маска, з метою подолати перевагу Заходу в космосі, яка допомогла Україні на полі бою. Про це пише Associated Press, посилаючись на дві розвідувальні служби країн НАТО.

Згідно з даними розвідки, так звана зброя "зональної дії" заповнить орбіти Starlink сотнями тисяч високощільних снарядів, потенційно виводячи з ладу одразу кілька супутників, але також ризикуючи завдати катастрофічної супутньої шкоди іншим орбітальним системам.

Водночас аналітики сумніваються, що така зброя зможе спрацювати без створення неконтрольованого хаосу в космосі для інших компаній і країн, включно з Росією та її союзником Китаєм. Подібні наслідки, включно з ризиками для власних космічних систем, можуть змусити Москву відмовитися від розгортання або використання подібної зброї.

Можливо, система є експериментальною

У результатах дослідження, з якими ознайомилося агентство AP, не вказано, коли Росія зможе розгорнути подібну систему, а також немає подробиць про те, чи була вона протестована, і наскільки просунулися дослідження.

Один із чиновників заявив, що система перебуває в активній розробці, і інформація про терміни очікуваного розгортання занадто конфіденційна, щоб нею ділитися.

Крихітні гранули можуть залишитися непоміченими

За даними розвідки, гранули-снаряди будуть настільки малі - лише кілька міліметрів у поперечнику - що вони уникнуть виявлення наземними і космічними системами, які сканують космічні об'єкти, що може ускладнити встановлення провини за будь-який напад на Москву.

Водночас Клейтон Своуп, фахівець із космічної безпеки та озброєнь у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, сказав, що якщо "гранули не відслідковуються, це ускладнює ситуацію", але "люди все одно розберуться".

"Якщо супутники почнуть виходити з ладу, завдаючи шкоди, я думаю, можна скласти два і два", - сказав він.

Масштаб руйнувань

Точний масштаб руйнувань, які можуть заподіяти крихітні гранули, поки неясний. У листопаді ймовірне зіткнення з невеликим уламком виявилося достатнім для пошкодження китайського космічного корабля, який мав доставити на Землю трьох космонавтів.

"Найбільшої шкоди, ймовірно, буде завдано сонячним панелям, оскільки вони, ймовірно, є найбільш тендітною частиною" супутників, - сказав Своуп. "Однак цього буде достатньо, щоб пошкодити супутник і, ймовірно, вивести його з ладу".

Після такої атаки уламки і частинки з часом падатимуть назад на Землю, можливо, пошкоджуючи інші орбітальні системи, кажуть аналітики.

Орбіти Starlink розташовані на висоті близько 550 кілометрів над планетою. Китайська космічна станція "Тяньгун" і Міжнародна космічна станція працюють на нижчих орбітах, "тому обидві станції зіткнуться з ризиками", сказав Своуп.

При цьому він зазначає, що космічний хаос, який може викликати така зброя, може дозволити Москві погрожувати своїм супротивникам, не вдаючись до її фактичного застосування.

Як писав УНІВАН, SpaceX днями перевалила за позначку в 10 тисяч запущених супутників Starlink.

Раніше китайські дослідники змоделювали операцію, в рамках якої Пекіну теоретично вдалося б повністю заблокувати доступ Тайваню до Starlink. Для такого масштабного придушення знадобилося б до 2 тисяч дронів радіоелектронної боротьби.

