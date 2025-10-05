Усім предметам, які конфіскували у контрабандистів, не менше 4000 років. Один із фртефактів оцінюють у $6 млн.

У США розкрито канал контрабанди, яким у країну ввозили артефакти з єгипетських гробниць під виглядом садового декору.

В одній із партій було знайдено похоронну статую з вапняку, вартістю близько $6 млн. Її, імовірно, вкрали в Саккарі або Гізі, де розташовуються давньоєгипетські археологічні пам'ятки - царські некрополі, пише Bild.

Відео дня

Нещодавно суд конфіскував 14 давньоєгипетських витворів мистецтва, серед яких, окрім статуї, були амулети, кам'яні фігурки та вази. Усім цим предметам понад 4000 років.

Щоб обдурити митницю, контрабандисти задекларували їх як "домашні аксесуари", "садові кам'яні статуї" або "декор".

У супровідних документах не вказувалося ні справжнього походження, ні цінності єгипетських скарбів. Їхню справжню цінність встановили експерти. За їхніми даними, археологічні знахідки відносяться до епохи Стародавнього царства Єгипту, тобто приблизно до 2700-2200 років до н. е.

"Ці предмети - більше, ніж просто реліквії минулого. Це частина світової культурної спадщини, яка розповідає історію людської цивілізації", - прокоментував спецагент Еван Кампанелла.

Інші новини про Стародавній Єгипет

Нещодавно біля берегів Єгипту знайшли стародавній порт, який слугував великим морським вузлом за часів правління Клеопатри VII.

Затоплений порт, розташований недалеко від руїн храму Тапосіріс Магна виявила група археологів під керівництвом Кетлін Мартінес і Боба Балларда, морського археолога, відомого своїм відкриттям "Титаніка".

Вас також можуть зацікавити новини: