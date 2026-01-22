Стубб: Я принципово не згоден, що Росія перемагає в Україні

Александр Стубб переконаний, що Путіну не вдасться захопити Україну, яка обов’язково стане членом Євросоюзу.

Президент Фінляндії Александр Стубб наголошує, що ініціатор війни Володимир Путін зазнав провалу у реалізації будь-якої стратегічної цілі у війні проти України.

Про це Стубб повідомив під час виступу на Українському сніданку в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

На його переконання, зараз треба зосереджуватися на сьогоднішньому дні та найближчому майбутньому, та на способах надання та підтримання допомоги для України.

Відео дня

"Давайте прояснимо, що Путін зазнав невдачі в усіх своїх стратегічних цілях. По-перше, він хотів захопити Україну і зробити її російською. Він провалився. Він не захопить Україну, і Україна стане членом Європейського Союзу. По-друге, він хотів унеможливити розширення НАТО, але він отримав дві суттєві військові сили в складі Альянсу і подвоїв свій кордон з Альянсом, бо Фінляндія (і Швеція) приєдналися. По-третє, він хотів поширити свою владу в усьому світі - я маю на увазі в регіоні. Подивіться, що відбувається у Центральній Азії і на Південному Кавказі. Подивіться, що відбувається в Ірані, в Сирії, у Венесуелі. Це не є історіями успіху з точки зору Кремля", - наголосив Стубб.

При цьому, він звернув увагу на наратив, що комусь з військової точки зору здається, ніби Росія виграє у війні проти України.

"Я принципово не згоден", - констатує Стубб.

За його словами, за останні тисячу днів Росія просунулася максимум на один відсотковий пункт на українській території. Водночас, російські втрати вбитими на сьогодні становлять близько тисячі солдатів на день, і 30 тисяч в місяць.

При цьому, він нагадав, що під час війни в Афганістані за 10 років загинуло близько 20 тис військових СРСР.

Інші заяви Стубба про Україну

Як повідомляв УНІАН, Стубб переконаний, що російський диктатор Володимир Путін зазнав стратегічного провалу через війну проти України. Водночас, ситуація в російські економіці значно ускладнюється.

Вас також можуть зацікавити новини: