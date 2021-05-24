Але питання в тому, наскільки велика перемога для Кремля і що за свою поступку отримає Вашингтон.

У Вашингтоні ніхто не скупиться на образливі слова про "Північний потік-2". "Саме такий має вигляд трубопровід на межі смерті", - сказав у листопаді високопоставлений представник адміністрації президента Дональда Трампа.

У своєму останньому звіті про російський газопровід команда сьогоднішнього президента США Джо Байдена дала чітко зрозуміти, що переносить опір проти "Північного потоку-2" на другий план заради іншої мети. А самевідновити відносини з ЄС, а особливо з Німеччиною, які лишилися дуже напруженими після Трампа, - пише Süddeutsche Zeitung.

Путін переміг

Але не лише Німеччина взяла гору в цьому протистоянні з США за газопровід. Найбільшим переможцем у конфлікті став Володимир Путін, який від самого початку критикував американські санкції проти проекту "Газпрому" й називав їх незаконними. Він неодноразово давав зрозуміти, що його сировинна "супердержава" зробить будь-що, щоб тільки збудувати "Північний потік-2". Нинішнє скасування жорстких американських санкцій проти газопроводу розхвалюють на сторінках російських ЗМІ як тріумф Путіна. Мовляв, він завдав гірку поразку США, а особливо Україні.

Читайте такожWSJ: Байден зробив Путіну подарунок, за який Трампа вже назвали б "агентом" РосіїОстання довгий час була найважливішою транзитною країною для постачання російського газу в Європу. Охоплена кризою бідна Україна втратить мільярди доларів від транзиту газу, якщо Росія запустить ГТС через Балтійське море в обхід, щоб перекачувати газ напряму в Німеччину. Україна вже давно звинувачує Росію у спробах зруйнувати її.

"США і Україна програли в битві проти "Північного потоку-2". Росія і "Газпром" можуть святкувати перемогу", - написав російський бізнес-портал "Взгляд".

Держдепартамент запровадив нові санкції проти низки російських кораблів й компаній. Але це лише "косметичні" заходи.

Республіканці розлючені

Уряд демократа Джо Байдена звинувачують тепер в тому, що він не запровадив реальних каральних заходів, які б зупинили "Північний потік-2". І зробив він це всупереч американським законам. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі у минулий четвер запитали, чому Вашингтон нічого не зробив, щоб зупинити російський газопровід. На це вона відповіла так: як нинішній уряд повинен був зупинити проект в іншій країні, який був завершений на 95% ще до того, як Байден обійняв свою посаду?

Видання додає, що республіканці в США гостро критикують Байдена, звинувачуючи його в тому, що він зміцнив Путіна, відмовившись від жорстких санкцій. Сенатор Тед Круз сказав, що нинішній американський президент фактично "дав зелене світло" російській ГТС.

Читайте такожDie Welt: Байден закручує гайки "Північному потоку-2", а не ослаблює тиск"Джо Бйден лізе в ліжко до Путіна, ворога Росії й Америки", - сказав Круз в ефірі Fox News.

Але він про дещо не згадує. Трамп, який прославився атаками проти Німеччини й відмовою боротися з Путіним, міг зробити набагато більше, щоб не допустити будівництво "Північного потоку-2". Ліберальна опозиція в Росії теж ображена. Вона критикує ЄС за те, що він підтримує існування системи Путіна, купуючи російський газ і нафту.

"Путін переміг, він всіх залякав", - сказав російський політолог Кирило Рогов.

Стягуючи війська до кордонів України, він довів, що може розпочати нову велику війну в будь-який момент. Зрештою, Захід вирішив здатися й примиритися з Росією, - сказав Рогов в інтерв'ю для "Эхо Москвы". Це була тактична перемога для Путіна. Але в довгостроковій перспективі він може програти, тому що США і Захід продовжать консолідацію військово-політичної стратегії проти Росії.

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований уже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже існуючим "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, однак у лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

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Переклад: Лесь Димань