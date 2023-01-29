Такі заходи стали відповіддю на теракти.

Ізраїль підсилює армію з поліцією. Крім цього, для громадян країни спростять систему отримання зброї.

Про це у своєму Twitter повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він розповів про заходи у відповідь на теракти, які сталися в Єрусалимі. Як виявилося, відповідних рішень буде шість.

"Кабінет з політичних питань і питань безпеки прийняв сьогодні ввечері ряд рішень про заходи по боротьбі з тероризмом і стягування плати з терористів і їх прихильників: 1. Будинок терориста, який вчинив теракт в Єрусалимі, буде негайно опечатано в рамках підготовки до його знесення. 2. Позбавлення прав на національне страхування та інші пільги для сімей терористів, які підтримують тероризм ", - написав Нетаньяху.

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Третім рішенням у відповідь стане те, що Ізраїль буде відмовляти у видачі посвідчень особи сім'ям терористів, що підтримують тероризм. Цей закон буде обговорюватися на засіданні Кабінету міністрів Ізраїлю.

Четверте рішення Ізраїлю - збільшення кількості громадян країни, у яких є зброя. Нетаньяху писав про додавання тисяч громадян шляхом прискорення та розширення ліцензування вогнепальної зброї.

"У відповідь на мерзенні напади і радісні святкування, що послідували за ними, прем'єр-міністр Нетаньяху прийняв рішення про заходи щодо зміцнення поселень, які будуть введені на цьому тижні", - зазначено в Twitter ізраїльського прем'єра. Найімовірніше, мова йде про поселення на західному березі річки Йордан.

Шостим рішенням Ізраїлю стало посилення поліції і Збройних сил країни, а також масові арешти і цілеспрямовані операції зі збору незаконної зброї.

Теракти в Єрусалимі

Як повідомляв УНІАН, за добу в Єрусалимі сталося одразу два теракти. Під час першого теракту палестинець влаштував стрілянину і вбив сімох біля синагоги. Чоловіка вже ліквідували. Другий інцидент стався в іншій частині міста. 13-річний палестинець вистрілив і поранив двох людей, влада Ізраїлю вже назвала цей напад терористичним актом.

Незабаром стало відомо, що серед жертв терактів є громадянка України. За даними ізраїльських ЗМІ, загинула українка Ірина Корольова.

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