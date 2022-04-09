Вона нагадала, що з території сусідньої республіки летять ракети в Україну.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська переконана, що Мінськ повинен брати участь у переговорах України та Росії. Однак республіку на них не може представляти нинішній режим Лукашенка.

Про це Тихановська заявила в інтерв'ю Олесі Бацман.

"Я вважаю, що Білорусь повинна бути стороною переговорного процесу, тому що з території Білорусі летять ракети, наша країна двома диктаторами втягнута в цю війну. У переговорах обов'язково враховувати білоруське питання. Тільки от людина, яка продовжує вбивати й катувати білорусів, не здатна брати участь у переговорах про мир", - говорить він.

За словами Тихановської, факт того, що Лукашенко почав називати війну війною, а не "спецоперацією", і заговорив про переговори, – це сигнал, що він хоче переграти те, що він наробив.

"Йому ці переговори потрібні тільки для того, щоб продовжити своє існування в президентському палаці", – підкреслила Тихановська.

"Я думаю, на переговори повинні бути запрошені справжні представники білоруського народу. Наша команда в контакті з Офісом президента України Володимира Зеленського. Але це дуже обережні контакти", - додала вона.

Раніше глава МЗС РФ Лавров заявити, що Білорусь повинна увійти до числа країн-гарантів України в потенційній мирній угоді з РФ. В Офісі президента України таку заяву назвали дивною.

До цього Олександр Лукашенко заявив, що переговори між Росією і Україною не можуть проходити без участі РБ. Судячи з усього, це була підготовка до заяви Лаврова. Нібито Білорусь хоче брати участь в укладенні угоди між РФ і Україною, а Росія у відповідь бажає включити її в цю саму угоду.