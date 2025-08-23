Розбіжності виникли з приводу оцінки збитків, завданих ударами США по ядерних об'єктах Ірану. Гегсет свого підлеглого захищати не став.

Міністр оборони США Піт Гегсет звільнив главу управління військової розвідки, генерал-лейтенанта Джеффрі Круза і відсторонив від посади ще двох високопоставлених військових.

Хоча причина звільнення офіційно не називається, але, як вказали американські ЗМІ, це сталося після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа розкритикувала доповідь управління Круза про наслідки ударів по Ірану, передає Бі-бі-сі.

У доповіді йшлося, що насправді американські удари відкинули іранську ядерну програму лише на кілька місяців назад. Така оцінка розлютила Трампа.

Білий дім назвав удари по Ірану повною перемогою, а висновки в доповіді управління Пентагону "повністю помилковими". Сам Гегсет прийняв позицію Трампа, а не підконтрольного йому відомства. Він заявив, що мовляв доповідь було підготовлено на основі "розвідувальної інформації низького рівня".

Крім того, Reuters із посиланням на джерело повідомило, що Гегсет також звільнив начальника резерву ВМС США і главу Командування спеціальних операцій ВМС.

Видання зазначило, що Трамп звільнив цілу низку чиновників, чиї погляди відрізнялися від його власних. Зокрема, у липні президент звільнив комісара Федерального бюро трудової статистики Еріку Мачентарфер після того, як її звіт показав уповільнення зростання зайнятості. А навесні Трамп звільнив генерала Тімоті Хо з посади директора Агентства нацбезпеки, а також понад десяток співробітників Ради нацбезпеки Білого дому.

Сам Хегсет з моменту вступу на посаду також звільнив шістьох генералів і адміралів, які критикували Білий дім.

Кадрові рішення Трампа

Учора ФБР обшукало будинок екс-радника, а нині затятого критика Трампа Джона Болтона. Що шукали, не уточнювали. Але обшук пов'язували з тим, що ось уже 6 років Болтон відкрито критикує Трампа, особливо щодо його підходу до Росії.

А раніше генеральний прокурор Нью-Йорк також зіткнулася з розслідуванням після того, як перевіряла факти шахрайства в оточенні президента.

