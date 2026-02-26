Китай і Росія поглиблюють союз, Путін і Сі вже готуються до ери після Трампа, - The Times

Повідомлялося, що Китай отримує від росіян допомогу з підготовкою сил для майбутнього вторгнення на Тайвань.

За роки повномасштабної війни підтримка Росії з боку Китаю поглибилася. Зараз на Пекін припадає 40% російського експорту нафти, активно обходяться західні санкцій, а товарообіг між країнами минулого року сягнув 250 млрд доларів.

Про це в матеріалі для The Times пише британський аналітик Роджер Бойєс. Він нагадав, що на Мюнхенській конференції з безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван І назвав свою країну справжнім другом європи. Однак насправді Пекін кинув Москві економічний рятувальний круг, і дружба між ними є більш ніж показовою. Відомо, що від початку вторгнення РФ в Україну між країнами відбулося щонайменше 19 зустрічей чи відеоколів.

Зараз же ні російський диктатор Володимир Путін, ні лідер КНР Сі Цзіньпін не бачать сенсу приховувати теплі відносини між країнами. Правитель РФ відкрито казав, що вони планують показати військову та економічну потужність в Арктиці.

"Вони проводять військові навчання разом з Іраном поблизу Ормузької протоки, через яку до Китаю транспортується більша частина нафти. Це було зростання близькості, що почалося з жорсткої угоди – Китай за великою знижкою купував газ, який Росія більше не могла продавати Західній Європі, а потім постачав дрони подвійного призначення, вдаючи, що вони призначені лише для навчальних цілей", – додає автор.

Крім того, РФ запропонувала Китаю побудувати 400-кілометрову ділянку сибірської залізниці в обмін на покращення доступу Китаю до корисних копалин у цьому регіоні. Згодом зʼявилися повідомлення про те, що Китай отримує від росіян допомогу з підготовкою сил для майбутнього вторгнення на Тайвань.

Виклик з боку Москви та Пекіну, які діють спільно, щоб повалити домінування США, стає дедалі більш відкритим. 73-річний Путін і 72-річний Сі вже планують еру після Трампа, якому цього року виповниться 80.

"Сі не хоче, щоб Путін програв в Україні, і не хоче, щоб Росія, яка б’є себе в груди, вимагала більш рівного статусу з Китаєм. Вони близькі, стають все ближчими, але все ще не є близнюками, з’єднаними в тазостегновому суглобі", – акцентує Бойєс.

Насправді Китай і Росія мають більше простору для маневру, ніж Трамп. У квітні в Угорщині відбудуться вибори, які можуть ще більше посилити пропутінську ультраправу коаліцію в Європі і роздробити континент. Проміжні вибори в США можуть повпливати на мита Трампа і або спрямувати його увагу на самі Штати, або спричинити більш агресивний підхід до Китаю, вважає аналітик.

"У будь-якому разі, дует Сі-Путін готовий до дій; їхні ймовірні союзники в Ірані та Північній Кореї – не дуже. Але вони впевнені в одному: на відміну від Трампа, час на їхньому боці. Розкіш безконкурентних виборів ніколи не була такою важливою в геополітиці", – резюмує автор.

Китай і Росія – співпраця на тлі війни в Україні

За даними Bloomberg, Китай масово постачає Росії дрони, і ключовим посередником для цього став Таїланд. За перші 11 місяців 2025 року Росія імпортувала звідти дронів на 125 млн доларів – це 88% усього тайського експорту безпілотників.

Fox News писало, що поки Китай обіцяє надати Україні гуманітарну допомогу на тлі атак на енергетичну інфраструктуру з боку Росії, Пекін продовжує підтримувати Москву. Країна і надалі таємно фінансує військову машину Кремля. Росія сильно залежить від Китаю в питаннях критично важливих деталей і компонентів, що використовуються в безпілотниках та іншому військовому обладнанні.

