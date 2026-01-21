США планують скоротити близько 200 посад в командних центрах НАТО, – ЗМІ

Йдеться про посади, відповідальні за здійснення контролю та планування воєнних і розвідувальних операцій Альянсу.

Сполучені Штати Америки мать намір скоротити кількість особового складу з кількох ключових командних центрів НАТО. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три обізнані джерела.

Зазначається, що такий крок може посилити занепокоєння в Європі щодо відданості Вашингтона Альянсу.

"В межах цього кроку, про який адміністрація Трампа повідомила деякі європейські столиці, США ліквідують близько 200 посад у структурах НАТО, котрі стосуються контролю та планування воєнних і розвідувальних операцій Альянсу", - повідомили обізнані джерела зі збереженням анонімності.

Серед структур, де мають відбутися скорочення, згадується Центр злиття розвідувальних даних НАТО (базується у Великій Британії), Командування спеціальних операцій союзників (базується у Брюсселі, Бельгія), Військово-морські ударні та допоміжні сили НАТО STRIKFORNATO (базуються у Португалії), а також кілька схожих структур.

Джерела не повідомили конкретики, чому США вирішили скоротити чисельність персоналу в органах НАТО, але ці дії узгоджуються із оголошеним наміром адміністрації Трампа перерозподілити більше ресурсів для Західної півкулі.

Утім, ці зміни є незначними, якщо брати до уваги чисельність воєнних сил США, розміщених в Європі. І вони не обов’язково сигналізують про більш ширший вихід США з європейського континенту. У Європі розміщується близько 80 тис воєнного персоналу з США. Майже половина з них перебувають у Німеччині.

Трамп і НАТО

Раніше президент США Дональд Трамп висловив сумніви, що НАТО готове прийти на допомогу США, незважаючи на велику суму коштів, яку американці витрачають на Альянс.

За даними ЗМІ, амбіції президента США щодо придбання Гренландії підривають довіру і руйнують давні угоди. Зокрема, повідомлялося, що країни-члени НАТО відмовляються від обміну розвідувальною інформацією з США.

