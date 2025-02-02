Президент США пообіцяв канадцям "значно нижчі податки та кращий військовий захист".

Президент США Дональд Трамп заявив, що Канада має стати 51-м штатом, при цьому пообіцяв канадцям "значно нижчі податки та кращий військовий захист". Про це американський лідер написав у соціальній мережі.

Трамп написав, що США платить "сотні мільярдів доларів, щоб субсидіювати Канаду", але, зазначив, причин на це немає.

"Ми платимо сотні мільярдів доларів за субсидіювання Канади. Чому? Немає жодної причини. Нам не потрібно нічого з того, що в них є. Ми маємо необмежену кількість енергії, ми самі виготовляємо автомобілі, у нас більше пиломатеріалів, ніж ми будь-коли зможемо використати", - написав президент США.

Відео дня

Він зауважив, що "без цієї величезної субсидії Канада перестане існувати як життєздатна країна".

"Жорстоко, але правда! Тому Канада має стати нашим заповітним 51-м штатом. Значно нижчі податки та кращий військовий захист для народу Канади - і жодних тарифів!" - запевнив американський лідер.

Політика Трампа щодо Канади: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп втрапив у скандал ще до своєї інавгурації. Він пропонував Канаді стати 51-м штатом та опублікував створене штучним інтелектом зображення гір, на яких він стоїть поряд з канадським прапором. Крім того, він назвав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "губернатором Великої держави Канада".

Нещодавно президент США підписав укази про запровадження мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Президент США застосував надзвичайні економічні повноваження у спробі змусити їх боротися з нелегальною імміграцією та наркотиками, що потрапляють до Штатів.

Прем’єр-міністр Канади Трюдо оголосив "важкі часи" для Канади через мита США. За його словами, для країни "настав критичний момент". Також він водночас пообіцяв "змістовну, сильну, але розумну негайну відповідь".

Вас також можуть зацікавити новини: