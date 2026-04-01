Пролунала заява Трампа щодо виходу США зі складу НАТО, -  The Telegraph

Президент додав, що ніколи не вірив у Альянс.

Дональд Трамп серйозно розглядає можливість виходу США зі складу НАТО. Він повідомив про це в інтерв'ю The Telegraph.

Відповідаючи на запитання про можливий перегляд членства, Трамп заявив: "О так, я б сказав, що це виходить за межі перегляду", фактично поставивши під сумнів непохитність американської присутності в організації.

"Я ніколи не був під впливом НАТО. Я завжди знав, що вони – паперовий тигр, і, до речі, Путін це теж знає", - сказав він.

На думку Трампа, європейські партнери виявилися ненадійними у критичний момент, коли виникла потреба розблокувати Ормузьку протоку, через яку проходить 20% світової нафти.

Глава Америки вважає, що підтримка союзників мала бути безумовною, згадуючи при цьому Україну.

"Ми допомагали їм без вагань, зокрема і в Україні. Україна не була нашою проблемою. Це було випробування, і ми були поруч із ними, і завжди будемо поруч. А їх не було поруч із нами", – сказав Трамп.

Він також дорікнув прем'єру Великої Британії Кіру Стармеру за відмову брати участь в авіаударах.

"У вас навіть немає флоту. Ви занадто старі та мали авіаносці, які не працювали", – розкритикував президент стан британських збройних сил.

Як повідомляє ЗМІ, в адміністрації Трампа вже обговорюють модель "плати, щоб грати". Вона передбачає позбавлення права голосу тих членів альянсу, які не виконують фінансові зобов'язання.

Нагадаємо, що раніше держсекретар США Марко Рубіо вже заявляв про можливий перегляд відносин із НАТО після війни з Іраном. За його словами, Вашингтон розчарований тим, що частина союзників відмовилася підтримати операцію – зокрема, не надала доступ до військових баз і повітряного простору.

Тим часом експерти зазначають, що у Дональда Трампа фактично залишився лише один варіант для розблокування Ормузької протоки – наземна операція, яка може суттєво затягнути війну.

Водночас у Білому домі розуміють, що силове відкриття цього стратегічного маршруту здатне вийти за межі запланованих термінів і призвести до масштабної ескалації.

