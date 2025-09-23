Трамп заявив про зв'язок парацетамолу під час вагітності з аутизмом: у ВООЗ відповіли

Там заяввили, що докази зв’язку між вживанням парацетамолу під час вагітності та аутизмом залишаються суперечливими.

У Всесвітній організації охорони здоров’я заперечили слова президента США Дональда Трампа про те, що вживання жінками парацетамолу під час вагітності, а також вакцинація дітей можуть провокувати аутизм. Про це пише Reuters.

Зокрема, речник ВООЗ Тарік Яшаревич заявив, що докази зв’язку між вживанням парацетамолу під час вагітності та аутизмом залишаються суперечливими, і що цінність вакцин, що рятують життя, не повинна ставитися під сумнів.

"Докази залишаються суперечливими", – заявив речник ВООЗ на брифінгу для преси в Женеві, відповідаючи на запитання про можливий зв’язок між вживанням парацетамолу під час вагітності та аутизмом.

За його словами, вакцини не викликають аутизму.

"Вакцини, як я вже казав, рятують незліченну кількість життів. Тож це те, що довела наука, і ці речі не слід ставити під сумнів", – додав він.

Більше про думки Трампа щодо теорій змов

Як писав УНІАН, у розпал передвиборчої кампанії Трамп на своїй платформі Truth Social опублікував допис анонімного користувача, який стверджував, що Байден — це не людина, а "роботизована бездушна сутність". Коментарів чи пояснень до репосту Трамп не додав.

NBC News писало, що це далеко не перший випадок, коли Трамп поширює дезінформацію. Він роками просував фейкові теорії змови — зокрема про свою перемогу на виборах 2020 року, яку, на його думку, у нього "вкрали". Він також підтримував брехливі твердження про громадянство Барака Обами та неодноразово заявляв, що гаїтянські мігранти "їдять домашніх тварин".

Варто зазначити, що призначений Трампом міністр охорони здоровʼя США Роберт Ф. Кеннеді-молодший – відомий антивакцинатор та конспіролог.

Зокрема, у березні він запропонував заборонити смартфони в американський школах. За словами чиновника, телефони викликають рак, а також є причиною багатьох проблем, серед яких – вживання наркотичних речовин. Роберт Кеннеді-молодший також повторював неодноразомо спростовані звинувачення, що щеплення викликають аутизм.

