У Конгресі планують заборонити Трампу називати об'єкти на свою честь

Відповідний законопроєкт внесла до Конгресу представниця демократичної партії США.

Конгрес США планує заборонити перейменування на честь президента Дональда Трампа. Як пише Громадське, таку реакцію викликало суперечливе перейменування Центру імені Кеннеді, куди додали ім’я Трампа.

У картці законопроєкту на сайті Конгресу йдеться про заборону найменування чи перейменування будь-якої федеральної будівлі, землі або іншого активу на честь чинного президента.

Авторка цього законопроєкту, демократка Ейпріл Макклейн, запропонувала також скасувати перейменування Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні, прибравши звідти ім’я Дональда Трампа.

Видання нагадало, що національний культурний Центр Кеннеді служить "живим меморіалом" 35-му президенту Сполучених Штатів Джону Кеннеді. Його було відкрито у вересні 1971 року. З того часу Центр проводить мистецькі заходи, у тому числі театральні вистави та музичні виступи. Також Центр є офіційною резиденцією Національного симфонічного оркестру США та Вашингтонської національної опери.

У грудні Білий дім оголосив, що рада директорів центру одноголосно проголосувала за перейменування закладу на Меморіальний центр виконавських мистецтв Дональда Дж. Трампа та Джона Ф. Кеннеді.

Як пояснили в Білому домі, Центр Кеннеді перейменують, щоб відзначити внесок Трампа в реконструкцію будівлі. Водночас цей крок розкритикували демократи, а племінниця Кеннеді, Керрі Кеннеді, пообіцяла прибрати ім’я Трампа, щойно він залишить посаду.

Перейменування Трампа

Нагадаємо, що після перейменування Центру Кеннеді Трампа почали активно критикувати. Видання The Atlantic зазначило, що суперечливі перейменування свідчать про інфантильність Трампа та будуть скасовані після зміни політичної ситуації.

Водночас перейменування на честь Трампа можуть стати популярними і в Україні. Чернігівські депутати міської ради вирішили перейменувати сквер на честь чинного американського президента.

