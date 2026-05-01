Глава МЗС Китаю назвав Тайвань 'головним ризиком' у відносинах зі США

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо заявив, що Тайвань є "головним ризиком" для двосторонніх відносин між країнами та закликав Вашингтон "зробити правильний вибір". Як повідомило Reuters, про це він сказав під час телефонної розмови з Рубіо.

"Тайванське питання стосується основних інтересів Китаю", - сказав Ван, додавши, що США повинні "дотриматися своїх обіцянок і зробити правильний вибір, щоб відкрити новий простір для китайсько-американської співпраці та докласти належних зусиль для миру у світі".

Телефонна розмова відбулася за кілька тижнів до очікуваного саміту між президентом США Дональдом Трампом та головою Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні в середині травня, і вона підкреслила місце Тайваню на першому місці в порядку денному.

Китай і Тайвань: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Тайвань перейшов у стан підвищеної бойової готовності через появу китайських військових кораблів у водах поблизу стратегічних островів Пеньху.

У Міністерстві оборони Тайваню зазначили, що ввечері 27 квітня есмінець та фрегат КНР увійшли у води на південний захід від островів Пеньху, де розташовані ключові військово-морські та авіабази країни. Вже на ранок вівторка кількість ворожих суден навколо острова зросла до дев'яти, а в небі було виявлено 22 військові літаки.

За наявними даними, тайванські військові "ретельно контролювали формування і вживали відповідних заходів із застосуванням морських і повітряних сил". Пекін, своєю чергою, називає такі дії "повністю виправданими та розумними", звинувачуючи у напрузі уряд у Тайбеї.

Президент Тайваню Лай Чін-те назвав такі операції тактикою "сірої зони", яка має на меті виснажити сили оборони без відкритого бою. На його думку, "психологічний тиск зростає щодня".

Для протидії загрозі Тайвань планує посилити берегову охорону.

