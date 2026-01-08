Трамп заграє з Путіним, але веде подвійну гру, - NYT

Політика Дональда Трампа щодо Кремля дедалі більше нагадує гру на двох протилежних полях.

Президент США Дональд Трамп декларує прагнення до "стратегічної стабільності з Росією", але на практиці його дії дедалі частіше ведуть до загострення відносин із Москвою. Найяскравіший приклад – захоплення американськими військовими нафтового танкера під російським прапором у Північній Атлантиці, що стало однією з найпровокаційніших операцій проти РФ за час другого терміну Трампа, пише The New York Times.

Офіційно у Вашингтоні заявили, що діяли в межах блокади експорту венесуельської нафти й назвали судно "бездержавним". У Москві ж це сприйняли як відверту образу. Російський депутат Леонід Слуцький назвав інцидент "піратством XXI століття".

Як зазначає видання, Трамп намагається поєднати несумісне – особисті домовленості з Володимиром Путіним і демонстрацію глобальної військової переваги США. Директор Інституту Кеннана Майкл Кіммедж каже:

"Здається, він створює для Путіна значно більше проблем, ніж вирішує".

Попри переговори з Кремлем, Трамп не пішов на поступки щодо України: США й далі діляться розвідданими з Києвом, а Європа на тлі американсько-європейських суперечок лише нарощує власні оборонні витрати – що для Москви є негативним сигналом.

Особливо жорсткою залишається лінія Вашингтона в Західній півкулі. США відкрито протистоять російському впливу у Венесуелі, тиснуть на її владу та б’ють по "тіньовому флоту", яким країни під санкціями продають нафту. Захоплення танкера під російським прапором стало символом цієї стратегії.

У Кремлі відреагували стримано – без погроз і різких заяв Путіна. Аналітики вважають, що Москва свідомо знижує градус, аби не зачиняти двері для потенційної угоди з Трампом щодо України. Водночас інцидент оголив обмежені можливості Росії впливати на ситуацію силовими методами.

"Росія не може покладатися виключно на примус. У цьому і полягає її головна суперечність – і Трамп, можливо, лише робить її більш очевидною", – підсумував Кіммедж.

Захоплення російського танкера

Як повідомляв УНІАН, США планують передати суду членів екіпажу російського танкера Marinera. Екіпаж судна тепер підлягає кримінальному переслідуванню за будь-яке порушення федерального закону, і вони будуть доставлені до США для такого переслідування, кажуть у Білому домі.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що на тлі захоплення танкерів у Трампа збережуться відкриті та чесні відносини з президентом РФ Володимиром Путіним і главою Китаю Сі Цзіньпіном.

