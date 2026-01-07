У Трампа розповіли, як захоплення танкерів вплине на відносини з Росією і Китаєм

За словами Лівітт, що стосується президента і США, він буде проводити політику, яка найкращим чином відповідає інтересам країни.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що на тлі захоплення танкерів у Трампа збережуться відкриті та чесні відносини з президентом РФ Володимиром Путіним і главою Китаю Сі Цзіньпіном.

У неї запитали, чи турбує її зростання напруженості з Росією і Китаєм через захоплення танкерів.

"Я думаю, що у президента дуже відкриті, чесні і хороші відносини як з президентом Путіним з Росії, так і з головою Сі з Китаю. Як ви знаєте, з моменту вступу на посаду близько року тому він неодноразово розмовляв з ними, і я вважаю, що ці особисті відносини будуть продовжуватися", - сказала вона.

За її словами, що стосується президента і Сполучених Штатів, він буде проводити політику, яка найкращим чином відповідає інтересам країни.

"І щодо цих захоплень суден це означає забезпечення дотримання ембарго щодо всіх суден "тіньового флоту", які незаконно перевозять нафту, і допуск тільки законної торгівлі. Та торгівля, яка визначається Сполученими Штатами, буде дозволена. І це політика даної адміністрації, і він не боїться її реалізовувати", - додала Лівітт.

Затримання танкерів "тіньового флоту"

Раніше повідомлялося, що США планують передати суду членів екіпажу російського танкера Marinera. За словами Лівітт, екіпаж судна тепер підлягає кримінальному переслідуванню за будь-яке порушення федерального закону, і вони будуть доставлені до США для такого переслідування.

Вона стверджує, що танкер є частиною тіньового флоту Венесуели і незаконно транспортував нафту в порушення санкцій США. На борту танкера знаходяться громадяни Росії, повідомляло раніше МЗС РФ.

