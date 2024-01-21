Скандальний політик наголосив, що Європа значно менше фінансує Україну, ніж США.

Скандальний екс-президент США Дональд Трамп пообіцяв у разі перемоги на виборах зупинити війну в Україні ще до своєї інавгурації.

Як заявив Трамп на зустрічі з прихильниками у штаті Нью-Гемпшир, Трамп обіцяє закінчити війну ще до того, як офіційно зайде в Овальний кабінет.

"Ще до того, як я зайду в Овальний кабінет, і за деякий час після того, як ми виграємо президентські вибори, я врегулюю цю жахливу війну між Росією та Україною. Я її врегулюю. Я знаю Путіна, я знаю Зеленського дуже добре, я знаю обох. Ми врегулюємо це, це потрібно врегулювати. Це кровопролиття зараз там. Відновимо мир за допомогою рішучості", – заявив скандальний політик.

За словами Трампа, Європі доведеться збільшити витрати на Україну рівною мірою зі США, зараз же вони несумірні. Він дорікнув Європі, що дала Україні у 10 разів менше грошей, ніж США.

Дональд Трамп - останні новини

Кандидат у президенти США Дональд Трамп виступив проти угоди про кордон, від якої залежить допомога Україні. Він виступив проти домовленості з Білим домом, у межах якої передбачається укріплення кордону з Мексикою.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловився про заяви Трампа щодо війни. За його словами, "деякі радикальні голоси в лавах Республіканської партії "напружують українське суспільство".

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