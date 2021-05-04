Опозиціонерів звинуватили у "масових заворушеннях" та планах "захоплення адміністративних будівель".

Суд у білоруському місті Гомель призначив тюремне покарання для чотирьох довірених осіб лідера опозиції Білорусі Світлани Тихановської.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Опозиціонерів звинувачують у "масових заворушеннях" та планах "захоплення адміністративних будівель".

Вироки для білоруських опозиціонерів:

Юрій Власов - 6,5 років колонії суворого режиму, він також має виплатити 2 500 рублів моральної компенсації кожному з визнаних постраждалими поліцейських;

Дмитро Івашков, Олександр Шабалін - 6 років колонії суворого режиму;

Тетяна Каневська - 6 років колонії загального режиму.

Аналогічні вироки для підсудних вимагав прокурор. У своїх виступах адвокати заявили, що конкретних доказів провини їхніх клієнтів немає, обвинувачення ґрунтувалося на домислах, загальних фразах та відео, яке лише показало, що 5 серпня довірені особи були на зустрічі зі Світланою Тихоновською та обговорювали різні варіанти розвитку подій 9 серпня і після виборів.

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Адвокати звернули увагу на відсутність доказів звинувачення в тому, що обвинувачені "намагалися завербувати колишніх силовиків" і "планували захопити адміністративні будівлі". Примітно, що друзі та прихильники обвинувачених не мали права бути присутніми на процесі 3 травня. Коли родичі вийшли із зали суду та поговорили з людьми у вестибюлі, поліція наказала їм залишити будівлю суду. На під’їзді суду до людей підійшов спецназ і почав погрожувати, що розмову можна розцінювати як несанкціонований масовий захід.

Вибори і протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів, застосовуючи до них силу.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Він неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі нібито розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів і фальсифікацію президентської виборчої кампанії в Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Пізніше санкції були продовжені.

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Автор: Юрій Годован