Близько 100 мігрантів було госпіталізовано з логістичного центру "Брузгі" на білорусько-польському кордоні, в тому числі з важкою формою коронавірусу.

У білоруському таборі для мігрантів зафіксовано спалах COVID-19.

Про це начальник Головного управління охорони здоров'я Гродненського облвиконкому Людмила Кеда заявила делегації ВООЗ, яка приїхала в центр, повідомляє сайт "Хартія-97".

Читайте такожЗростає присутність російських військ навколо України та Білорусі - прем'єр Польщі

За її словами, близько 100 мігрантів були госпіталізовані з логістичного центру "Брузгі" на білорусько-польському кордоні, в тому числі з важкою формою коронавірусу.

"Ми возимо пацієнтів в Гродно. Основні клініки - це лікарня швидкої медичної допомоги та Університетська клініка. Дітей відправляємо в дитячу клінічну лікарню, вагітних - в перинатальний центр. На сьогодні відвезли близько 100 осіб", - повідомила Кеда.

Серед основних причин госпіталізації Кеда виділила пневмонію, захворювання легенів, шлунково-кишкового тракту.

"Частину людей відвезли з переохолодженням і простудними захворюваннями, в тому числі й пневмонією. Є один пацієнт у важкому стані з пневмонією, викликаною коронавірусом", - додала лікар.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю:

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав міграційну кризу на кордоні з Білоруссю найбільшою спробою дестабілізувати Європу за останні 30 років.

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

21 листопада 2021 року Польща заявила про те, що розглядає можливість серйозних санкцій проти Білорусі, включаючи закриття кордону, транзитних і торгових переходів.

Автор: Вікторія Токарєва