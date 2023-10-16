При цьому кількість критичних кібератак зменшилася на 81%, що свідчить про покращення захисту.

Упродовж січня-червня 2023 року кількість кібератак проти України зросла до 762 зареєстрованих інцидентів, що більше ніж удвічі вище за показники другої половини минулого року. Про це йдеться в аналітичному звіті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Зазначається, що в другому півріччі 2022 року було зареєстровано 342 кібератаки, у середньому 57 зареєстрованих інцидентів на місяць та 1-2 на добу. При цьому за 6 місяців у першому півріччі 2023 року зареєстрованих кібератак вже було 762, у середньому 128 на місяць та 4-5 на добу.

Водночас кількість критичних кібератак за цей період зменшилася на 81% — до 27 критичних інцидентів, що свідчить про покращення захисту.

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В Держспецзв’язку зазначають, що основними мішенями для зловмисників є п’ять секторів: численні приватні компанії в секторі медіа та телекомунікацій, місцеві органи влади, організації сектору безпеки та оборони й урядові установи. Також відзначаються цілеспрямовані атаки проти підкатегорії місцевих органів влади у межах державного сектора.

"Ми зафіксували постійну діяльність щонайменше 23 російських кібертерористичних хакерських груп. Усі вони переслідують різні цілі, зокрема і воєнні, та атакують державний і приватний сектори", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2023 році найбільш активними російськими угрупованнями були UAC-0010 (Gamaredon / ФСБ), UAC-0056 (ГРУ), UAC-0028 (APT28 / ГРУ), UAC-0082 (Sandworm / ГРУ), UAC-0144 / UAC-0024 / UAC-0003 (Турла / ГРУ), UAC-0029 (APT29 / СВР), UAC-0109 (Заря), UAC-0100, UAC-0106 (XakNet), UAC-0107 (CyberArmyofRussia). Зареєстровані кібератаки було асоційовано з цими APT-угрупованнями.

Атаки російських хакерів - останні новини

У червні 2023 року в Держспецзв'язку наголосили що російські хакери продовжують полювати на персональні дані українців. Тоді повідомлялось, що виманювання певних персональних даних у користувачів (тобто фішинг), залишається улюбленою тактикою російських хакерів.

У липні стало відомо, що ГРУ Російської Федерації розробило шкідливе програмне забезпечення, розраховане на крадіжку інформації з пристроїв Android бійців армії України.

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