Слідчі знайшли шість документів із грифом "таємно" та супутні матеріали.

Слідчі ФБР провели обшук у будинку президента США Джо Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер. Знайдено нові документи з грифом "таємно".

Як повідомляє телеканал CNN з посиланням на слова адвоката американського президента Боба Бауера, обшук відбувся у п’ятницю. Він тривав 13 годин. Слідчі знайшли шість документів із грифом "таємно" та супутні матеріали.

Знайдені документи відносяться до часів роботи Байдена в Сенаті та на посаді віце-президента. Слідчі також вилучили для подальшого вивчення особисті рукописні нотатки Байдена тих часів.

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Обшук у будинку американського лідера провели за згодою адвокатів американського лідера та у їхній присутності. Байден і його дружина Джилл не були присутні під час обшуку.

Секретні документи в офісі та будинку Байдена

Раніше в офісі аналітичного центру, яким колись користувався президент США Джо Байден, знайшли секретні документи. Сам Байден заявив, що був здивований такою знахідкою.

Адвокати Байдена виявили менше дюжини секретних записів в офісі аналітичного центру і повідомили про це Національний архів США, передали матеріали й заявили, що співпрацюють з архівами та Міністерством юстиції.

Через кілька днів помічники президента виявили ще одну партію секретних документів за межами його вашингтонського офісу, який він використовував після того, як пішов з адміністрації Барака Обами.

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