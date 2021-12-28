Рятувальник заспокоював налякану дитину.

У Дніпрі рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці та вивели з неї чоловіка з дитиною.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Ввечері 27-го грудня рятувальникам повідомили про пожежу у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Прибули бійці побачили, що вогонь охопив дві житлові кімнати трикімнатної квартири, існувала загроза поширення пожежі по всій площі оселі.

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На п’ятому поверсі рятувальники знайшли жінку, чоловіка і дитину. Вони знаходилися у квартирі, яка вже майже повністю була наповнена продуктами горіння.

Рятувальники змочили рушники та закрили органи дихання чоловіка та дитини, після чого дівчинку на руках винесли на свіже повітря. Чоловіка також вивели на подвір’я. Їм не знадобилася допомога працівників екстреної медичної допомоги.

Загальна площа пожежі склала 32 кв.м. Займання локалізували о 20:00 та ліквідували о 20:12. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що у Львові у пожежі загинули троє людей.

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