Скуштувати можна тільки в мішленівських ресторанах.

До Дня Закоханих на півдні Франції вирощую устриці у формі серця.

Про це повідомляє Reuters.

Один з фермерів, що продає таку дивину - Крістоф Гіно. Він вирощує устриць на озері Лекат на півдні Франції.

Устриці-серця Гіно продає ресторану "La Balette", відзначеному зіркою Мішлен. Але те, як він їх вирощує – комерційна таємниця, яка добре охороняється.

Гіно каже, що його устриці у формі серця посилюють романтичний потенціал його продукту, який довгий час вважався природним афродизіаком.

"Ці устриці подаються в День святого Валентина і тільки в мішленівських ресторанах. Це рідкісна відмінна риса, яка викликає ентузіазм і інтерес. Уявіть собі дві красиві устриці для двох закоханих у відомому ресторані, добре приготовані, красиво оформлені на тарілці", - говорить він.

Одна порція такого делікатесу коштує 95 доларів.

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