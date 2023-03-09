В організації зазначили, що загалом рівень свободи та дотримання прав людини у світі знижується 17 років поспіль.

Війна, розв'язана Росією проти України викликала величезну кількість порушень прав людини.

Про це йдеться у щорічному звіті "Свобода у світі" організації Freedom Ноuѕе. Там наголошується, що серйозні порушення прав людини також зафіксовані в Буркіна-Фасо, Тунісі, Перу і Бразилії. У звіті зазначено, що рівень глобальної свободи знижується вже 17-й рік поспіль, за підсумками минулого року тільки 84 з 195 країн світу були визнані вільними.

Автори звіту зазначили, що жодна з пострадянських держав не була визнана у 2022 році вільною, за винятком трьох країн Балтії.

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У 2022 році вторгнення Росії в Україну зайняло центральне місце серед більш широкого спектру активних і заморожених конфліктів на Євразійському континенті. Це призвело до десятків тисяч смертей, найбільшої кризи біженців у Європі та глобальних наслідків для економіки та безпеки.

Як зазначили автори звіту, війна в Україні, серйозно вплинула і на суверенітет Білорусі, підвищила загрозу відновлення конфлікту в Молдові, посилила напруженість в Грузії.

Автори доповіді констатували, що війна РФ проти України спонукала європейські країни переосмислити свої потреби в безпеці, а Фінляндія і Швеція і зовсім відмовилися від свого давнього нейтралітету і подали заявку на вступ до НАТО, а Німеччина подвоїла оборонний бюджет.

При цьому автори вказали, що країни, що знаходяться в геополітичній орбіті Москви, такі як Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан відмовилися визнати анексію Росією українських територій, і всі вони дотримуються санкції, введені проти російських банків.

Вірним союзником Кремля як і раніше залишається президент Білорусі Олександр Лукашенко, який залежить від його підтримки у збереженні власної слабкої влади. При цьому Білорусь у 2022 році встановила сумний "рекорд", увійшовши до топ-10 найбільш невільних країн світу, поступившись Афганістану, Таджикистану, ЦАР, Екваторіальній Гвінеї, Північній Кореї, Еритреї, Туркменістану, Сирії та Південному Судану.

Щодо РФ автори зазначили, що за роки правління Володимира Путіна корупція набула небачених масштабів і призвела до того, що його режим виявився нездатний досягти цілей війни.

"Багато хто в США та інших країнах повірив вихвалянням Путіна про те, що російські військові можливості відповідають можливостям НАТО і набагато перевершують ЗСУ, але хід війни швидко спростував ці твердження", - йдеться у звіті.

Крім того, в Росії, як говориться в звіті, багаторічне придушення ЗМІ набуло ще быльшого оберту, оскільки влада намагалася усунути противників війни всередині країни.

Freedom Ноuѕе і Україна

За підсумками 2021 року за шкалою демократичної свободи Україна набрала 60 зі 100 можливих балів, зокрема 26 з 40 у сфері політичних прав і 34 з 60 у розрізі громадянських свобод і була названа частково вільною країною.

У 2020 році Україна набрала 62 бали і так само перебувала на рівні частково вільних країн.

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