Поранених доставили у лікарню десятки автомобілів і машин швидкої.

У Кабулі щонайменше 60 поранених осіб доставили у лікарню після вибухів біля міжнародного аеропорту.

Про це повідомляє катарський телеканал Al Jazeera.

Зокрема, десятки автомобілів і машин швидкої доставили 60 людей у лікарню після вибухів біля аеропорту.

Вибухи біля аеропорту в Кабулі

Читайте такожВибухи в Кабулі: серед поранених є американські військові, Байден скликав нарадуВибухи сталися біля міжнародного аеропорту Хамід Карзай у столиці Афганістану. Там зібрався натовп афганців, які намагались потрапити на територію аеропорту. Ймовірно, вибух скоїв терорист-смертник.

У Пентагоні повідомили, що біля міжнародного аеропорту сталося два вибухи - біля пропускного пункту "Еббі-гейт" до аеропорту і готелю "Барон".

Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 11 людей. Серед поранених є троє американських морських піхотинців.

Вибух стався за кілька годин після того, як Державний департамент США попередив американців, які перебували поруч з аеропортом, "негайно залишити" територію у зв’язку з посиленою терористичною загрозою.

Зокрема, США та їхні союзники закликали людей відійти якомога далі від аеропорту через загрозу нападу з боку озброєної групи, наближеної до терористичного угрупування "Ісламська держава".

Автор: Віталій Саєнко