Двох постраждалих в результаті авіакатастрофи госпіталізовано.

В аеропорту Алмати розбився військовий літак АН-26, загинули чотири людини.

Читайте такожУ світі у 2020 році зросла кількість жертв авіакатастроф - експертиЯк повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій Казахстану, військовий літак Ан-26 сполученням Нур-Султан - Алмати пропав з радарів і виконав аварійну посадку в аеропорту міста Алмати.

На місці перебувають рятувальники, загоряння літака ліквідовано.

Також працюють 10 реанімаційних бригад швидкої допомоги.

За попередніми даними, чотири людини загинули, двоє постраждалих направлені до найближчої лікарні.

Як повідомляє tengrinews.kz, один з постраждалих 1987 року народження госпіталізований з відкритим переломом лівого стегна, закритою черепно-мозковою травмою. Інший постраждалий 1996 року народження отримав відкриту черепно-мозкову травму, переломи пальців кисті, опіки тіла 2-й, 3-го ступенів. Постраждалі знаходяться в реанімації 4-ї МКЛ міста Алмати. Стан вкрай важкий. Як уточнив завідувач травмпункту ГКБ Руслан Токушев, перший потерпілий отримав опік 50% тіла, другий - опік 30% тіла.

Крім цього, як повідомляють місцеві ЗМІ, президент країни Касим-Жомарт Токаєв висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим. За дорученням Токаєва розпочато роботу по з'ясуванню причин авіакатастрофи.

В аеропорту Алмати повідомили, що у зв'язку з надзвичайною подією були невеликі затримки рейсів. Через годину всі вильоти і прийоми бортів були відновлені.

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Автори: Ірина Погоріла, Вікторія Токарєва