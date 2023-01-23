Американський посадовець наголосив, що українці перемагають, коли отримують потрібну зброю.

Сполученим Штатам необхідно надати Україні оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS дальнього радіуса дії. Їх можна буде використати для завдання ударів, зокрема по окупованому Криму.

Про це йдеться в інтерв'ю голови комітету із закордонних справ Палати представників Майкла Маккола каналу ABC News. Республіканець нагадав, що українці раніше успішно освоювали усі види озброєнь, які були надані США.

"ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗВ HIMARS. Вони перемагають, коли ми даємо те, що їм потрібно", - наголосив Маккол.

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Ракети ATACMS для України - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, ЗСУ протягом багатьох місяців запитували далекобійні ракети ATACMS, призначені для знищення об'єктів на відстані до 300 кілометрів.

Поки що США відмовляються передати ці ракети. Відмову пояснюють розбіжностями щодо ударів по цілях у тимчасово окупованому Криму.

Politico повідомляло, що під час візиту до Білого дому президент Володимир Зеленський повторно мав попросити надати Україні ракети ATACMS. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець пояснив, що Україна знову проситиме про ATACMS, якщо Росія отримає іранські ракети.

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