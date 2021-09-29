Для РФ важлива тема військово-технічного співробітництва між Туреччиною і Україною, сказав спікер Путіна.

У Кремлі перед зустріччю глав Росії й Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Таїпа Ердогана заявили, що виступають проти військово-технічного співробітництва України й Туреччини.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

На запитання УНІАН, чи хвилює РФ тема військово-технічного співробітництва Туреччини з Україною, Пєсков відповів: "Безумовно, важлива. Ви знаєте, що Україна має внутрішній конфлікт на південному сході. Звичайно, нам не хотілося б, щоб подібні системи озброєнь гарячими головами використовувалися б для завдання ударів по власних громадянах України".

При цьому він додав, що питання Криму в частині визнання російська сторона на переговорах порушувати не буде.

"Ні, ця тема зазвичай не обговорюється. У плані, Крим обговорювати з турецькою стороною нема чого. Крім того, що президент неодноразово запрошував пана Ердогана до Криму, щоб просто подивитися, що там насправді", – сказав він.

Читайте такожПісля заяви Ердогана про анексію Криму в РФ знайшли небезпечні помідори з ТуреччиниТакож Пєсков повідомив, що сьогодні в Сочі спілкування глав держав заплановано у форматі віч-на-віч за участю перекладачів.

"Два президенти спочатку проведуть переговори, а потім продовжать спілкування вже за робочим сніданком", – сказав він.

За його словами, Путін на цій зустрічі де-факто виходить з режиму самоізоляції, в якому знаходився, оскільки у людини з його оточення знайшли коронавірус COVID-19.

"Зрозуміло, таким контактам передує обмін інформацією з боку відповідних служб, вживаються всі необхідні запобіжні заходи, що стосується виходу з режиму (самоізоляції – Ред.) – де-факто, так. Де-факто, ви бачите, що це вже не самоізоляція", – сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, чи означає зустріч з Ердоганом, що Путін вийшов із самоізоляції.

Нагадаємо, у 2014 році РФ пішла на агресію проти України – захопила Крим і вдерлася на частину Донбасу. Водночас російська влада стверджує, що на українській території йде "громадянська війна" і називає себе "посередником".

Низка країн світу, зокрема і Туреччина, не визнали анексію півострова.

У 2019 році Україна отримала турецькі безпілотники. Збройні сили нашої країни використовують турецькі бойові дрони Bayraktar.

Нагадаємо, на початку вересня глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що в українській державі з'явиться завод з виробництва турецьких дронів Bayraktar.

Чиновник також сказав, що у нашої країни та Туреччини є проект, який стосується виробництва кораблів для Військово-Морських сил української держави.

Автори: Роман Цимбалюк, Екатерина Присяжнюк