У телеканала вже два попередження від латвійського регулятора.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс запропонував забрати у російського телеканалу "Дождь" мовлення і повернути росіян додому.

"Я вважаю, що "Дождь" повинен виїхати на роботу в Росію, а дозволи на проживання треба анулювати", - написав міністр у Twitter.

У коментарях Пабрікс уточнив, що "процес уже пішов".

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Новий скандал з телеканалом "Дождь"

2 грудня в ефірі телеканалу ведучий новин заявив, що команда продовжить розповідати про "безглузду" путінську мобілізацію, заявивши, що сподівається, що таким чином "багатьом мобілізованим ми допомогли, в тому числі, забезпеченням та елементарними зручностями на фронті".

Латвійський регулятор оштрафував телеканал на 10 тисяч євро, попередивши, що після третього порушення у ЗМІ відберуть ліцензію.

Згодом "Дождь" заявив, що глядачі нібито не так зрозуміли слова ведучого. Самого ж ведучого вже встигли звільнити.

Співробітники "Дождя" називають себе ліберальним медіа. Росіяни втекли з Росії у Латвію і продовжують мовити для своїх громадян.

Раніше "Дождь" виклав мапу України без Криму.

Злочини росіян в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

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