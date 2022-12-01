Росіянин розповідав, як буде вбивати українців, і розмріявся, як вивісить триколор у Києві.

Кремлівські пропагандисти пустили в прямий ефір обкуреного російського стримера. Запікати мати і образи "журналісти" забули.

Ведуча новинної програми "Росія-24" показала глядачам сюжет про "геройство" російського блогера. Він, за її словами, за стрім зібрав цілих 400 тисяч рублів (трохи більше 240 тисяч гривень) на потреби окупантів.

Ось тільки стример, ймовірно, був під важкими наркотиками. Пропагандисти навіть не спромоглися вирізати мати і образи в бік іншої нації. В результаті в телевізор стример вийшов у "сирому вигляді".

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Росіянин розповідав, як буде вбивати українців, і розмріявся, як вивісить триколор в Києві.

"Вони ж розуміють, що вони скоро будуть знищені. Ми танками приїдемо і повісимо... Ось цей ось прапор я особисто привезу до Києва. Я повішу його над будівлею Верховної Ради України. Крикну: Київ – наш, всім с*сати", - заявив блогер.

Злочин росіян в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

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