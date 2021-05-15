Напади у Кабулі й інших частинах країнах також здійснюється бойовикам Ісламської держави

Унаслідок вибуху в мечеті столиці Афганістану Кабулі загинули щонайменше 12 людей і 15 поранених, котрі прийшли на п’ятничну молитву.

Про це повідомляє BBC.

Вибух стався на другий день триденного припинення вогню між талібами й армією у зв’язку зі святом Рамазан-байрам наприкінці Рамадану.

Читайте такожРосія опублікувала список недружніх країнЦе відбулося менш як через тиждень після того, як десятки людей, переважно студенти, були вбиті унаслідок вибуху бомби біля школи в Кабулі. Щонайменше 165 людей отримали поранення.

Уряд Афганістану звинуватив Талібан у нападі, але група заперечувала причетність.

Серйозних повідомлень про бойові дії між сторонами не надходили з початку перемир’я.

Зазначається, що напади у Кабулі й інших частинах країнах також здійснюється бойовикам Ісламської держави, які триденне припинення вогню не підписували.

Останніми тижнями таліби активізували напади на афганський уряд через заплановане США й НАТО виведення військ з регіону.

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Автор: Яна Ставська