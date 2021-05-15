Унаслідок вибуху в мечеті столиці Афганістану Кабулі загинули щонайменше 12 людей і 15 поранених, котрі прийшли на п’ятничну молитву.
Про це повідомляє BBC.
Вибух стався на другий день триденного припинення вогню між талібами й армією у зв’язку зі святом Рамазан-байрам наприкінці Рамадану.
Читайте такожРосія опублікувала список недружніх країнЦе відбулося менш як через тиждень після того, як десятки людей, переважно студенти, були вбиті унаслідок вибуху бомби біля школи в Кабулі. Щонайменше 165 людей отримали поранення.
Уряд Афганістану звинуватив Талібан у нападі, але група заперечувала причетність.
Серйозних повідомлень про бойові дії між сторонами не надходили з початку перемир’я.
Зазначається, що напади у Кабулі й інших частинах країнах також здійснюється бойовикам Ісламської держави, які триденне припинення вогню не підписували.
Останніми тижнями таліби активізували напади на афганський уряд через заплановане США й НАТО виведення військ з регіону.
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