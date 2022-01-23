Пожежники локалізували осередки загоряння. Причини вибуху поки невідомі.

У столиці Камеруну Яунде в результаті потужного вибуху в нічному клубі загинуло багато людей.

Про це повідомляє агентство "Анадолу".

Очевидці повідомили, що потужний вибух прогримів близько 03:00 за місцевим часом в нічному клубі Livs в столичному районі Бастос. Загинули щонайменше 16 людей, ще 8 отримали поранення.

"Частина відвідувачів згоріли живцем через пожежу або в результаті тисняви, що утворилася", - йдеться в повідомленні.

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Пожежники локалізували осередки загоряння. Причини вибуху поки невідомі.

Нагадаємо, раніше у Гонконзі загорівся Всесвітній торговий центр: у пастці на даху будівлі опинилися сотні людей.

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