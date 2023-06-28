За словами міністра оборони Німеччини, ще невідомо, що станеться, якщо Україна не досягне бажаного успіху в наступі.

Високоймовірно, що цей рік стане вирішальним у війні в Україні, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Як пише ZDF, чиновник сьогодні вирушив до США, де в центрі уваги переговорів буде агресивна війна Росії проти України.

"Дуже ймовірно, що це буде вирішальний рік, зараз вирішальні місяці", - сказав Пісторіус в інтерв'ю виданню.

Відео дня

Він нагадав, що кілька тижнів тому Німеччина виділила великий пакет підтримки Україні на суму 2,7 мільярда євро. "Зараз ми є другим після США активним прихильником України", - зазначив Пісторіус.

За словами міністра оборони Німеччини, ще невідомо, що станеться, якщо Україна не досягне бажаного успіху в наступі. "Я розраховую на великий наступ, на контрнаступ, а все інше стане на свої місця", - сказав Пісторіус.

Контрнаступ України - новини

Як повідомляв УНІАН, західні ЗМІ писали про нібито не виправдані очікування щодо української операції зі звільнення захоплених Росією територій.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що контрнаступ йде "повільніше, ніж хотілося б", але підкреслив впевненість в його успіху. Глава держави навів приклад контрнаступу минулої осені, коли події теж розвивалися повільно до певного моменту і зазначив, що "так само буде й тут".

А ось Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і секретар РНБО Олексій Данілов підкреслювали, що контрнаступ ЗСУ йде відповідно до плану.

Вас також можуть зацікавити новини: