Політики закликали позбавити екс-канцлера офіційних атрибутів, пов'язаних з канцлерством, та виключити з партії.

Німецькі політики заговорили про санкції щодо колишнього канцлера Німеччина Герхарда Шредера через небажання змінювати свою позицію щодо Російської Федерації. Такі наміри лунають від представників Християнсько-Демократичний Союзу, партій "Зелених" та Вільних демократів.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

За словами Моріца Кернера, Шредер заслуговує місця в списку санкцій як особа з близького кола президента РФ Володимира Путіна. При цьому він вказав, що екс-канцлер "не представник верхівки внутрішньої німецької політики, а Кремля".

"Той факт, що Шредер все ще не дистанціювався від Путіна і Росії, тільки доводить, наскільки "міцно" він у них на службі... Так що варто говорити про санкції проти всього оточення Путіна. І, в тому числі Шредера", - заявив член ХДС Родеріх Кізеветтер.

У свою чергу представник партії "Зелених" Рейнхард Бутікофер зробив схожу заяву з приводу санкція проти Шредера, а також інших колишніх європейських чиновників, які"продалися Путіну". Німецький політик закликав позбавити екс-канцлера офіційних атрибутів, пов'язаних з канцлерством, і виключити з партії.

"ЄС повинен перевіряти, хто так чи інакше відповідальний за цю війну, хто виправдовує і захищає її, або применшує масштаби. Тому ЄС доведеться щось вирішувати з цього приводу",- підкреслив представник Соціал-демократична партії Міхаель Рот.

Як раніше повідомляв УНІАН, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер не шкодує про свою позицію з приводу Росії, попри її нинішню війну проти України. Після цього в Німеччині на Шредера обвалилася хвиля критики, а соціал-демократів закликали виключити друга Путіна з партії.

Вас також можуть зацікавити новини: