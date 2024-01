Кобилу, яка була суперзіркою німецьких іподромів, знайшли в брудній стайні з стирчать ребрами в кінці 2023 року.

У Німеччині королеву іподромів, заслуженого 14-разового призера змагань кобилу So Royal замучили голодом.

Тварину випадково виявила на початку грудня німкеня Тіна Дамманн на покинутій стайні в Мекленбурзі, серед гусей та овець. Стан So Royal був жахливим: вона явно голодувала, виглядала змарнілою та змученою, згадує дівчина. Про це пише Bild.

За словами Дамманн, вона намагалася врятувати коня, годувала So Royal з ложки, але остання вже не могла сприймати їжу. Через сім днів кобила померла.

"Її смерть - це скандал", - заявила Дамманн.

Bild зазначає, So Royal народилася у 2000 році й досить швидко набула популярності серед німецьких іподромів. Як скакун вона брала участь в 30 змаганнях, 14 разів займала призові місця і 6 разів завершувала перегони переможницею. На піку кар'єри кобила оцінювалася в понад 60 000 євро.

Крім спортивних досягнень, So Royal мала благородний родовід, тому її використовували для розведення породистих коней. Протягом життя So Royal дала сім лошат, але у 2020 році відмовила в потомстві скакуну на прізвисько "Шолом". Між ними пройшла в'язка, але кобила не завагітніла. Після цього So Royal ще кілька разів перепродали. Зрештою Дамманн знайшла напівживого коня в брудній стайні, пише газета.

З'явилися деталі про стан "героя війни" ведмедя Ямполя

Напередодні стало відомо, що ведмідь Ямпіль щасливо дістався до притулку "Five Sisters Zoo" в Шотландії. Тварину врятували у 2022 році, забравши з покинутого зоопарку в Україні. Його "дім" зруйнувала армія РФ. Ведмедя знайшли разом з іншими тваринами в селі Ямпіль Донецької області з контузією, отриманою у зв'язку з обстрілами окупантів. Зоозахисники зайнялися його реабілітацією і відправили до тимчасового притулку в Бельгії.

