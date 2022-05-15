Йдеться про заморожені у Європі російські активи на мільярдів доларів США.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про труднощі з наданням Україні заморожених активів РФ.

Про це Бербок сказала після зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки (G7) в замковому маєтку на курорті Вайсенгаус на Балтійському морі, пише DW.

"Доступ до заморожених активів юридично (...) не такий простий", - сказала політик.

Вона визнала наявність вагомих причин для передачі заморожених активів РФ Україні. Утім, вказала на те, що як санкції, так і такий крок мають бути узгоджені з нормами юридичної системи Німеччини, а також не викликати потенційних заперечень з боку Європейського суду.

Звертається увага, що раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба звертався з проханням до глав МЗС "Великої сімки" ухвалити відповідні закони, котрі уможливили б передачу заморожених російських активів, щоб покрити ними завдану шкоду внаслідок війни.

"Йдеться про сотні мільярдів доларів США в Європі", - сказав Кулеба. Росія має заплатити за війну політично, економічно, а також і фінансово, додав очільник МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що країнам Європейського союзу слід розглянути питання про вилучення заморожених валютних резервів Росії та направлення їх на відновлення України після війни.

Раніше Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про конфіскацію пов'язаних з РФ активів для допомоги Україні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що передача заморожених російських активів Україні була б відновленням справедливості за знищені під час війни українські міста.

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