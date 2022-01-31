І в опозиційній, і в провладній партії наголошують, що не хочуть посилати нідерландських солдатів до України.

У парламенті Нідерландів підтримують надання Україні зброї для захисту від російської агресії.

Утім, і правляча "Народна партія за свободу і демократію" (VVD) і опозиційна "Партії праці" (PvdA) виступають проти відправки до України нідерландських військових, пише RTL Niews.

За словами депутата від VVD Рубена Брекельманса, прем'єр-міністр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Гукстра мають пообіцяти у вівторок українському урядові структурну військову або фінансову підтримку.

Брекельманс додав, що нідерландські урядовці мають приїхати до України з конкретними пропозиціями. "Як конкретно про те, що ми можемо поставити, так і про те, чи відповідає це потребам України. Але також обговорюйте майбутні сценарії. Якщо агресія загострюватиметься далі, Нідерланди мають бути структурно готові, фінансово чи матеріально, і щоб Україна розуміла, на що може розраховувати", - зазначив депутат.

На думку Брекельманса, Нідерланди могли б надати Україні радари, високоточну зброю, протитанкову зброю або засоби протиповітряної оборони.

Зазначається, що Україна вже звернулася до Нідерландів про допомогу в озброєнні. Зараз Міноборони проводить інвентаризацію того, що можна надати Україні.

За словами Каті Пірі з опозиційної PvdA, Нідерланди можуть допомогти Україні в захисті від кібератак, забезпечити навчання або постачати протитанкову зброю.

"Спілкувався з Каті Пірі про військову підтримку, яку Нідерланди мають надати Україні. Ніяких військ, лише оборонна зброя! (І справді більше, ніж просто каски, як у німців)", - написав потім Брекельманс у себе в Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Нідерланди спільно з Німеччиною блокували надання Україні зброї. Однак нещодавно в Нідерландах змінили свою позицію і заявили, що їхній уряд відкритий до військової допомоги Україні в питанні постачання оборонного озброєння.

Тож наразі Німеччина залишається тією країною, що досі відмовляється надавати Україні зброю для захисту від російської агресії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки". 17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини у питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

Канцлер Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

Днями Німеччина відмовилася видавати дозвіл на запит свого союзника по НАТО Естонії щодо передачі українському війську зброї німецького виробництва.

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