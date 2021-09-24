Росіян обмежили у пересуванні Страсбургом через те, що вони щеплені не сертифікованою вакциною.

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відреагували на відмову росіян приїжджати на осінню сесію через обмеження у зв’язку з вакциною "Супутник-V".

Про це пише ТАСС з посиланням на відповідь прес-служби ПАРЄ.

Зазначається, що офіційні відвідувачі на території комплексу Ради Європи можуть використовувати всі вакцини, ліцензовані країнами-членами організації, і "Супутник-V" у цей перелік входить.

Один зі співрозмовників росіян у дипломатичних колах Франції повідомив, що попри відмову російської делегації у можливості вільно пересуватися по Страсбургу, Париж і так пішов на поступки Росії.

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Раніше повідомлялося, що щепленим вакциною "Супутник V" делегатам Росії на Парламентській асамблеї Ради Європи заборонили залишати готель, окрім як для поїздки на засідання. Інших країн ці обмеження не торкнулися.

У відповідь делегація Російської Федерації відмовилась від поїздки до Страсбурга для участі в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

У березні 2021 року розробники "Супутника V" подали в Європейське агентство лікарських препаратів (EMA) заявку на схвалення вакцини в ЄС, але результатів перевірки поки що не надходило.

Автор: Яна Ставська