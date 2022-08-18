Користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на новину про те, що фонд Сергія Притули придбав супутник для української армії за гроші з акції "Народний Байрактар". Такої грандіозної покупки не чекав ніхто.
УНІАН зібрав найцікавіші реакції українців.
Традиційно, користувачі мережі з гумором підійшли до коментування новини про народний супутник. До речі, мемами реагують не лише пересічні українці, а й оборонні структури зокрема Сили спеціальних операцій.
Найцікавіші меми - у підбірці.
Як писав УНІАН, у червні український шоумен Сергій Притула запустив ініціативу "Народний Байрактар". Всього за три дні українці пожертвували 600 мільйонів гривень. У Baykar знову пообіцяли передати три безпілотники безкоштовно.
Сьогодні Притула оголосив, що за виручені з проекту кошти купили супутник. Наголошується, що здійснення проекту стало можливим завдяки допомозі українсько-американського бізнесмена Макса Полякова – це допомогло зробити все "тихо, швидко та компетентно".