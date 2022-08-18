Новина про глобальну покупку українського народу викликала непідробний ажіотаж серед користувачів соціальних мереж.

Користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на новину про те, що фонд Сергія Притули придбав супутник для української армії за гроші з акції "Народний Байрактар". Такої грандіозної покупки не чекав ніхто.

УНІАН зібрав найцікавіші реакції українців.

Традиційно, користувачі мережі з гумором підійшли до коментування новини про народний супутник. До речі, мемами реагують не лише пересічні українці, а й оборонні структури зокрема Сили спеціальних операцій.

Найцікавіші меми - у підбірці.

Як писав УНІАН, у червні український шоумен Сергій Притула запустив ініціативу "Народний Байрактар". Всього за три дні українці пожертвували 600 мільйонів гривень. У Baykar знову пообіцяли передати три безпілотники безкоштовно.

Сьогодні Притула оголосив, що за виручені з проекту кошти купили супутник. Наголошується, що здійснення проекту стало можливим завдяки допомозі українсько-американського бізнесмена Макса Полякова – це допомогло зробити все "тихо, швидко та компетентно".

Вас також можуть зацікавити новини: