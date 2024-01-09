Після 2027 року за розведення і забій собак на м'ясо загрожуватиме до 3 років в'язниці.

Парламент Південної Кореї схвалив закон, що забороняє розводити і вбивати собак для вживання їх м'яса в їжу.

Законопроект ухвалили майже одноголосно: його підтримали 208 парламентаріїв, двоє утрималися від голосування, пише Reuters. Тепер документ має підписати президент Юн Сок Йоль.

Максимальне передбачене законом покарання для людини, яка забила собаку для їжі - три роки позбавлення волі і штраф 30 мільйонів корейських вон (близько 23 тисяч доларів), повідомляє CNN.

Відео дня

Тим, хто розводить собак для вживання в їжу або свідомо купує, перевозить, зберігає або продає їжу, приготовлену з собак, також загрожують штрафи і тюремні терміни. Покарання за безпосередньо вживання собачого м'яса в пишу законопроект не передбачає, зазначає CNN.

Власникам ферм і ресторанів, а також іншим людям, пов'язаним з індустрією з продажу собачого м'яса, дадуть три роки на те, щоб закрити бізнес або змінити сферу діяльності.

За даними влади Південної Кореї, в країні налічується близько 1100 собачих ферм, на яких вирощується близько півмільйона собак. Фермери протестували проти законопроекту: за їхніми оцінками, без роботи залишаться до мільйона осіб.

Жителі Південної Кореї в останні роки все частіше відмовляються від собачого м'яса. За даними опитування Gallup Korea 2022 року, лише 8% респондентів їли м'ясо собак - проти 27% у 2015 році.

Новини Південної Кореї

Республіка Корея посилить експортний контроль щодо Росії та Білорусі. Країна планує значно розширити список товарів, на які поширюються експортні обмеження, пише The Korea Times з посиланням на Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики.

Відповідно до зміни правил торгівлі стратегічними товарами, Корея додала ще 682 предмети, що стосуються важкої будівельної техніки, акумуляторів, авіаційних компонентів, техніки та іншого, до переліку товарів, заборонених для поставок в Росію і Білорусь.

Вас також можуть зацікавити новини: