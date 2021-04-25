За словами російського депутата, громадянство РФ уже отримали понад 500 тис. жителів окупованих Донецької та Луганської областей.

До кінця 2021 року приблизно мільйон жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей можуть отримати російське громадянство.

Про це російському державному агентству "ТАСС" заявив заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький.

За його словами, російські паспорти вже отримали понад 500 тис. жителів ОРДЛО.

"На сьогоднішній день громадянами РФ, які проживають на території Донбасу, є 538 тис. осіб. За прогнозами, які сьогодні існують, і за тими заявами, які сьогодні є, до кінця поточного року до 1 млн жителів Донбасу стануть громадянами РФ", - сказав Водолацький.

Читайте такожЗеленський: Україна готова до війни, але боротиметься за мир дипломатичним шляхомВін стверджує, що на сплески інтересу до отримання російського громадянства нібито впливають якісь заяви посадових осіб України "про те, що Україна силовим методом "наведе порядок" на південному сході". А також, за його словами, на сьогоднішній день розроблена система чіткої взаємодії відомств Росії та служб на окупованих територіях.

"На початку були певні труднощі, проблеми, люди просто не знали та не розуміли, куди звертатися, яким йти шляхом. Сьогодні всі бюрократичні бар'єри зняті, йде дуже активний процес отримання громадянства РФ", - заявив російський депутат.

Російські паспорти на окупованих територіях

24 квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спрощує процес отримання російських паспортів жителями ОРДЛО. Перші паспорти за цією системою були видані 14 липня.

Видача документів проводиться в Ростовській області.

Східна правозахисна група повідомляла, що станом на листопад 2020 року за спрощеною системою паспорти РФ отримали понад 164 тис. українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Кабінет міністрів України розширив перелік російських паспортів, які не визнаються українською стороною.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова